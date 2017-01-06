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Vanlı 120 kahraman çocuk yürüyüşle anıldı

Murat ÇAĞLAR- Orhan AŞAN/VAN, () - VAN Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından 1'inci Dünya Savaşı'nda Van'dan Hoy cephesine cephane taşırken, soğuktan donarak şehit düşen 120 Vanlı kahraman çocuk için yürüyüş düzenlendi....

Vanlı 120 kahraman çocuk yürüyüşle anıldı

Murat ÇAĞLAR- Orhan AŞAN/VAN, () - VAN Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından 1'inci Dünya Savaşı'nda Van'dan Hoy cephesine cephane taşırken, soğuktan donarak şehit düşen 120 Vanlı kahraman çocuk için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar dev Türk bayrağı açtı.
Van İpekyolu İlçesi Ulu Cami önünden başlayan yürüyüşe Van Valisi İbrahim Taşyapan , Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van Ak Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılan öğrenciler Türk bayrağı açarken sık sık tekbirler getirerek Kurtuluş Parkı içindeki 120 çocuk anıtına kadar geldi. Daha sonra yürüyüşe katılanlar 120 kahraman çocuk için dua etti.
Yapılan yürüyüş ile kahraman 120 çocuğu andıklarını söyleyen Van Valisi İbrahim Taşyapan, "Kahraman milletimiz her daim içinden kahramanlar çıkartmıştır. Bugünde bu kahraman 120 çocuğumuzu anıyoruz. Onlar ülkeleri için ölen şehitlerdir. Bu vatan, bu millet bu çocukları asla unutmayacaktır" dedi.

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