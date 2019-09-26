Van’da ödüllü kadın muhtar, hemcinslerine örnek oldu

VAN'da rakiplerine büyük fark atarak 10 bin nüfuslu Cumhuriyet Mahallesi'ne muhtar seçilen Leyla Tanrıtanır (47), yaptığı güzel hizmetler ve halkla olan sıcak diyaloğuyla yediden yetmişe herkesin sevgisini kazandı. Van'ın Cumhuriyet tarihindeki ilk ve tek kadın muhtarı unvanını taşıyan Tanrıtanır, Ankara Kamu Derneği ile Samsun Valiliği tarafından da 'yılın en iyi kadın muhtarı' seçildi.



Leyla Tanrıtanır, Van'ın Merkez İpekyolu ilçesinin 10 bin nüfuslu Cumhuriyet Mahalllesi Muhtarı. Evli ve 2 çocuk annesi olan ve 2009'da yapılan yerel seçimlerde Tanrıtanır, 4 erkek adaya karşı yarıştı. Tanrıtanır, bu seçimde rakiplerine fark atarak muhtar oldu. Bir sonraki 2014 yerel seçimlerinde ise kadın rakibine karşı oyların neredeyse tümünü alan ve 2 oğlu üniversite mezunu, kendisi de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde okuyan Tanrıtanır, kadınların sorunları, evde bakım hizmeti ve yoksul vatandaşların sıkıntılarına kadar her türlü sorunla mücadele için büyük çaba sarf etti. Tanrıtanır, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde de kendisine rakip olan erkek rakibine büyük fark atarak üçüncü kez muhtar seçildi.



Ankara Kamu Derneği ile Samsun Valiliği tarafından da 'yılın en iyi kadın muhtarı' seçilen Tanrıtanır, evlerinde ve işyerlerinde ziyaret ettiği vatandaş ve mahalle esnafı tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Mahallesi'nde yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan Tanrıtanır, 3 dönemdir üst üste seçildiği muhtarlıkta en büyük desteği erkek seçmenlerinden aldığını söyledi.



ÜÇ DÖNEMDİR SEÇİLİYORUM



Muhtar Tanrıtanır, "2009 yerel seçimlerinde 4 erkek aday rakibim vardı. Bu seçimde 3 bin oy kullanıldı. Ben tek başıma bin 500 oy alarak muhtar seçildim. Diğer 4 erkek rakibim bin 500 oyu paylaştılar. O dönem Van'ın Cumhuriyet tarihindeki ilk ve tek kadın muhtarı ünvanını aldım. 2014 seçimlerine kadar çok güzel hizmetlerim oldu. 2014 seçimlerinde de bir kadın rakibim oldu. O dönem de muhtarlık seçimlerinde 3 bin 312 oy kulanıldı. Ben 3 bin 80 oy alarak ikinci kez muhtar seçildim. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde üçüncü kez aday oldum. Son anda bir erkek rakibim oldu. Bu seçimde ise 3 bin 337 oy alarak rakibime büyük fark attım" dedi.



HALK TARAFINDAN SEVİLDİM



Yaptığı hizmetlerle mahalle sakinleriyle bütünleştiğini anlatan Tanrıtanır şöyle konuştu:



"Sabah erkenden evimin önünde bulunan muhtarlık ofisini açtığımda oturup nefes aldıktan sonra gazete okuyup, gündemi takip ederim. Daha sonra da mahallemdeki esnafları ziyaret edip onlarla bir araya geliyorum. Bunlar her zaman rutin olarak yaptığım şeyler. Ben yaklaşık 27 yıldır Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ediyorum. 2009'da hakikaten mahallemizde çok büyük bir hizmet zafiyeti vardı. Bu nedenle muhtarlığa adaylığımı koydum. Daha sonra yaptığım hizmetler ve deprem dönemindeki çalışmalarımdan dolayı çok büyük teveccüh aldım.



KADINLARA ÖRNEK OLDU



31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kendisiyle birlikte 4 kadının Van'da muhtar seçildiğini de anlatan Tanrıtanır, "Ben bu harekatı başlattıktan sonra ilk 10 yıl Van'ın tek kadın muhtarıydım. 2019 yerel seçimlerinde benimle birlikte 4 kadınla muhtar seçildik. Van genelinde 690 erkek muhtar var. Bunların içinde 4 kadın arkadaşla bu görevi yürütüyoruz. Vatandaşlarla gönül bağı kurmaya çalışıyoruz. Yeni seçilen kadın muhtar arkadaşlarımız zaman zaman ziyaretime geliyor. Deneyimlerimle yardımcı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.



