Van YYÜ'nün çehresi değişiyor

VAN'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampus alanında yapımı devam eden projelerde sona gelindi. Yeni kütüphane, yaya yolu ve yeni yemekhane ile ilgili bilgi veren Van YYÜ Rektörü Prof.Dr. Peyami Battal, projelerin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet edeceklerini belirtti.Projelerle ilgili kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Van YYÜ Rektörü Prof.Dr. Peyami Battal, yeni kütüphane, yaya yolu ve yeni yemekhane ile ilgili bilgi verdi. Projelerin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet edeceklerini belirten Prof. Dr. Battal, şöyle konuştu:"Bu kompleks 21 bin metrekarelik kapalı alana sahip 35 milyonluk bir yatırım. Bireysel ve toplu iç mekan sporlarının tamamının yapılabileceği bir kompleks burası. Ayrıca içinde yüzme havuzu bulunan bir spor kompleksi. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Vanımıza ve Van YYÜ’ye yakışan çok donanımlı bir spor kompleksi bitmek üzere. Bu kompleks ile beraber gerek üniversitemizdeki akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimiz gerekse de şehirdeki bütün vatandaşlarımız burada spor yapabilir. Yine kompleks içinde yer alan Osmanlı, Fin hamamı gibi alanlardan da faydalanabilecek."Rektör Prof.Dr. Battal, yapılan kompleksin ulusal musabakalara ev sahipliği de yapacağını anlatırken şöyle devam etti:"Kompleks içinde yer alan salonumuz 3 bin 500 kişilik bir salon. Diğer bireysel sporların yapılacağı alanlarımızda yer alıyor. Bundan sonra Van YYÜ’de dünya çapında sporcular görebileceğiz. Futbol, basketbol ve voleybolda üniversite olarak iyi durumdayız. Bu yıl hem erkek hem de kızlarda birincilikler elde ettik. Van YYÜ’nün spora zaten yatkınlığı var. Bu kompleksle beraber artık ülkemizi uluslararası düzeyde temsil etmemize için katkı sunacaktır. Yemekhanenin yanı sıra yeni bir kütüphane yapıyoruz. Ek olarak 500 lojmanımız var. Onların açılışını da henüz yapmadık. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman 100-120 milyonluk bir yatırım yapmış olduk. Bu yatırımlar üniversitemizi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde de farklılaştırdı."

FOTOĞRAFLI

