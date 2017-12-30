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Van ve ilçelerindeki denetimlerde 5 kişi yakalandı

VAN İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması' kapsamında denetimler yapıldı. Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanırken, 26 araç sahibine 23 bin 209 TL...

Van ve ilçelerindeki denetimlerde 5 kişi yakalandı
VAN İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması' kapsamında denetimler yapıldı. Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanırken, 26 araç sahibine 23 bin 209 TL idari para cezası uygulandı.
Türkiye genelinde jandarma ve polis tarafından yapılan huzur operasyonları kapsamında, Van'da sabit yol kontrolü, araç ve şüpheli araması yapıldı. Denetimlerde 21.00-23.00 saatleri arasında ise halka açık yerler kontrol edildi. Jandarma bölgesinde 121 ekip ve 583 personelin katıldığı denetimlerde 3 bin 431 kişinin sorgulaması yapılırken, 1653 araç kontrol edildi. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalanırken, denetimlerde görevli jandarma trafik timleri tarafından 26 araç sahibine 23 bin 209 TL idari para cezası uygulanırken, 14 araç trafikten yasaklandı. Hacizli yakalamalı olan el konulan 3 araç yedi-emin otoparkına çekildi.
Muradiye ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir araçta yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 3 bin paket sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından Erciş ilçesindeki uygulamada ise Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Terör Örgütü Propagandası Yapmak"suçundan aranan 1 kişi yakalanarak adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı.

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