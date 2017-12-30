Van ve ilçelerindeki denetimlerde 5 kişi yakalandı

Türkiye genelinde jandarma ve polis tarafından yapılan huzur operasyonları kapsamında, Van'da sabit yol kontrolü, araç ve şüpheli araması yapıldı. Denetimlerde 21.00-23.00 saatleri arasında ise halka açık yerler kontrol edildi. Jandarma bölgesinde 121 ekip ve 583 personelin katıldığı denetimlerde 3 bin 431 kişinin sorgulaması yapılırken, 1653 araç kontrol edildi. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalanırken, denetimlerde görevli jandarma trafik timleri tarafından 26 araç sahibine 23 bin 209 TL idari para cezası uygulanırken, 14 araç trafikten yasaklandı. Hacizli yakalamalı olan el konulan 3 araç yedi-emin otoparkına çekildi.
Muradiye ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir araçta yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 3 bin paket sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından Erciş ilçesindeki uygulamada ise Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Terör Örgütü Propagandası Yapmak"suçundan aranan 1 kişi yakalanarak adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı.
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