Van ve Hakkari'de 23 Nisan coşkusu

VAN ve Hakkari'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlanırken, Irak sınırındaki Derecik ilçesinde düzenlenen kutlamalar da renkli görüntülere sahne oldu.Van'daki kutlamalar sabah saatlerinde valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile kurum amirleri ve öğrencilerin katıldığı kutlamalar, Tuşba ilçesinde Van Gölü kıyısında bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda devam etti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Suat Ekici ile öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda anaokul ve ortaokul öğrencileri, halk oyunları gösterisi yaptı. Ayrıca öğrenciler tekvando gösterisi sundu. Şiir ve kompazisyon dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Mehmet Emin Bilmez ile diğer yetkililer tarafından ödüllerinin verildiği kutlamada İpekyolu, Edremit ve Tuşba Belediyeleri'nin açtığı stantlar da büyük ilgi gördü.HAKKARİ'DE 23 NİSAN COŞKUSUHakkari'deki kutlamalar da sabah saatlerinde valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile öğrenciler ve veliler katıldı.Vali Akbıyık, yaptığı konuşmasında "23 Nisan 1920'de açılan Meclis'in ilk başkanı, kurtuluş savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin vadisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yadediyorum. Sınırımızın sıfır noktasında şehit düşen dört askerimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet dliyorum. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum" dedi.SINIRDA 23 NİSAN COŞKUSUHakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde düzenlenen kutlamalar da renkli görüntülere sahne oldu. Koçyiğit Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kutlamalara Derecik Kaymakamı İdris Arslan, Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Derecik 34. Hudut Alay Komutan Yardımcısı Albay Osman Elmacı ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Öğrencilerin birbirinden güzel göster sergilediği kutlamaya yüzlerce vatandaş katıldı.MÜLTECİ ÇOCUKLAR 23 NİSAN'I KUTLADITürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı(TEGV) organizasyonuyla, TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkı'nda bulunan mülteci çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi(YAKA-KOOP), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Vakfı (SGDD-ASAM), İl Göç Müdürlüğü ve Kamer işbirliği ile gerçekleştirilen kutlamada 170 mülteci çocuğun aralarında yer aldığı yaklaşık 500 çocuk gönüllerince eğlendi. Mülteci çocukların aileleri de çocuklarıyla birlikte eğlendi.TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkı Yöneticisi Rezzan Bayram, kutlamalarda 170 mülteci çocuğun yer almasının, çocuk bayramının evrenselliğini en iyi şekilde yansıttığını söyledi. Bayram, "Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Biz de onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Burada en güzel olan, tüm çocuklar dil, din, ırk fark etmeksizin anlaşıp, eğleniyorlar. Aynı ortamın tadını çıkarıyorlar" dedi.Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi(YAKA-KOOP) Aktivisti Gülmay Gümüşhan da 2 yıldır mülteci alanında çalıştıklarını belirterek, "Bugün çok güzel bir gün. Çocuklar da biz de çok mutluyuz. Onlarla aynı dili konuşmasak bile birbirimizi anlıyoruz. Onlar da bizim çocuklarımız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

