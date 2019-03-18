Van ve Bitlis'te Çanakkale şehitleri anıldı

VAN ve Bitlis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Van'da Zeve Şehitlik Anıtı ziyaret edilirken, törene katılanlar anıta karanfil bıraktı.

Van'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Zeve Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici,kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Zeve Şehitliği'ni ziyaret eden protokol ve vatandaşlar, şehitlik anıtına karanfil bırakıp, dua etti. Program, daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Cengiz Andıç Kültür Merkezi'nde devam edildi. Çanakkele şehitleri ile ilgili çeşitli etkinlerin yapıldığı anma programı, Akköprü Mezarlığını ziyaretinin ardından bir otelde verilen yemek programı ile son buldu.

Çatak ilçesindeki tören ise, Kaymakamlık binası önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı.Törene, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Karakoç, Jandarma Tabur Komutanı Aslan Alkan, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, kurum amirleri, öğretmen , öğrenci ve veliler katıldı. Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile 18 Mart oratoryo gösterisi yapıldı. Koro ekibinin seslendirdiği şarkılarla devam eden anma etkinliği,'Mazide acıbir hikaye zeve, 120 Vanlı Kahraman' isimli tiyatro oyunu oynandı.Program, sinevizyon gösterisi ile son buldu.

Erciş ilçesindeki Çanakale şehitlerini anma programı, kaymakamlık binası önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı. Programa, İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, 108'inci Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonu'nda devam eden programda, Çanakkale şehitleri ile ilgili çeşitli etkinlikler yapıldı.

BİTLİS'TE ŞEHİTLER İÇİN SAYGI ATIŞI YAPILDI.

Bitlis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla şehit güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ın kabri başında anma programı düzenlendi. Şehitliğe çelenklerin sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve şehitler için saygı atışı yapıldı. Kıdemli Çavuş Ayşe Özden tarafından 18 Mart, metni okunurken, program sonunda şehit güvenlik korucusu Çaprak'ın mezarına karanfil bırakıldı.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, kurum amirleri ve vatandaşlar şehitler için Ulu Cami'de verilen mevlit programına katıldı.



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