Van Valiliği'nden 1 Eyül mitingine şartlı izin

VAN'da aralarında Kesk, Disk, Türk Tabibler Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile birlikte 20'ye yakın sivil toplum kuruşu ve siyasi partinin içerisinde yer aldığı Van Demokrasi Platformunun, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde kentte düzenleyeceği miting için yapılan izin başvurusu Van Valiliği'nce şartlı kabul edildi.

Mitinge, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Kesk Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Van milletvekilleri, görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, Sivil Toplum kuruluşları katılacak. KESK, Disk, TTB, TMMOB ile birlikte 20'ye yakın STK ve siyasi partinin içerisinde yer aldığı Van Demokrasi Platformunun organizasyonuyla düzenlenecek olan 1 Eylül Dünya Barış günü mitingi, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan Musa Anter Parkında gerçekleştirilecek.

Van Valiliğine başvuru yapan Sivil Toplum Kuruluşlarına, şartlı izin verildiği belirtildi. Mitingte kullanılmak istenen 'İrade gaspına hayır', 'Tecride hayır, barışa evet', 'Eşbaşkanlık mor çizgimizdir', 'Kayyum iradesi değil, halk iradesi' şeklindeki pankart ve sloganlara valilik yasaklama getirdi. Mitingte HDP Hakkari Milletvekili Güven ve Kesk Eş Genel Başkanı Bozgeyik birer konuşma yapacak. Mitinge katılacak olan 'Barış Anneleri' ise sahnede halkı selamlayacak.