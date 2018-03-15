'Van Shopping Fest' ile hedef, 1 milyon turist (2)

VAN SHOPPING FEST, KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI

Beşyol Meydanı'ndaki Valilik bahçesi önünde başlayan kortej yürüyüşüne Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Veli Mehmet Şirin Yaşar, Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, kamu kurumlarının müdürleri ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vali Zorluoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi, gösteriler ve eğlenceli etkinlikler eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nin sonuna kadar yürüdü.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği festival açılışında vatandaşlara, Shopping Fest logolu kaşkol dağıtıldı, halk oyunları ve sokak gösterileri yapıldı.

Ziyaretçilere tandaşlara çorba dağıtıldı, çocukların oyun oynaması ve eğlenmesi için İpekyolu Belediyesi tarafından da festival alanı oluşturuldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Türkiye'nin çok az şehrinde alışveriş festivali yapıldığını, Van'ın bu yönden şanslı bir kent olduğunu belirterek, "Hoy'dan, Tebriz'den, Tahran'dan, Şirazdan Vanımıza gelen çok değerli yabancı misafirlerimiz hoş geldiniz. Biliyorsunuz yıllar önce 'Vizontele' filmi Van'da çekilmişti. O filmde bir replik vardı, şöyle diyordu: 'Herşeyin bittiği yerde başlayan şehre bazen güzel şeyler de gelirdi. Ama hiçbiri uzun süre kalmazdı.' Biz de diyoruz ki; artık Van'da güzellikler hep yaşayacak. Van'da güzellikler hiç bitmeyecek. Türkiye'de çok az şehir alışveriş festivali yapabiliyor, o bakımdan şanslıyız. Caddelerimizde, sokaklarımızda etkinliklerimiz devam edecek, sürprizlerimiz olacak. Bugünden itibaren sokak konserlerimiz, kapalı mekan konserlerimiz, havai fişek gösterilerimiz, değişik gösteriler bir yandan da yoğun alışveriş imkanlarıyla inşallah Van diğer yıllara göre daha güzel bir alışveriş festivalini yaşayacak, geride bırakacak." dedi.

Van ile ilgili Bakanlar Kurulu'ndan güzel bir haber de aldıklarını söyleyen Vali Zorluoğlu, "Bu sabah güzel bir haberle uyandık, Ankara'dan güzel bir haber geldi. Bugün resmi gazetede yayınladı. Alışveriş festivalinin açılışını yaptığımız bu meydan da dahil olmak üzere yaklaşık 25 dönümlük alanda 'Kent Meydanı' yapıyoruz. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararı bugünkü resmi gazete de yayınlandı. Hükümetimize müteşekkiriz, Van için hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, ()

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