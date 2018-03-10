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Van polisinden 16 bin öğrenciye giysi ve bot yardımı

Behçet DALMAZ/VAN,()-VAN Emniyet Müdürlüğü, 2017-1018 eğitim-öğretim yılında  kent merkezi ve ilçelerinde okuyan,16 bin öğrenciye giysi ve bot yardımında bulundu. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis Şubesi ile Çocuk...

Van polisinden 16 bin öğrenciye giysi ve bot yardımı

Behçet DALMAZ/VAN,()-VAN Emniyet Müdürlüğü, 2017-1018 eğitim-öğretim yılında  kent merkezi ve ilçelerinde okuyan,16 bin öğrenciye giysi ve bot yardımında bulundu.
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis Şubesi ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, polis- öğrenci kaynaşmasını sağlamak, insanları suça ve diğer olumsuzluklara sürükleyen nedenleri ortadan kaldırmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlattığı yardım kampanyası devam ediyor. Polis ekipleri, bu kapsamda 2017-2018 eğitim-öğretim yılında  Van Merkez ve ilçelerinde 16 bin öğrenciye kışlık giysi ve bot yardımında bulundu.Van Emniyet Müdürü Mehmet  Suat Ekici, yardımları kendi elleriyle öğrencilere dağıttı. Emniyet Müdürü Ekici ve personelleri, yardımda bulunduğu öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirip, sohbet ederken, öğrenciler ise ellerindeki Türk bayraklarıyla Emniyet Müdürü Ekici ve  polislere teşekkür etti. Polis -öğrenci kaynaşması kapsamında öğrencilere yönelik sosyal faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
 

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