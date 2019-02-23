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Van merkezli terör operasyonu: 12 gözaltı

VAN, ()-VAN merkezli 4 ilde jandarma ve polis tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen ortak operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma...

Van merkezli terör operasyonu: 12 gözaltı

VAN, ()-VAN merkezli 4 ilde jandarma ve polis tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen ortak operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Van'ın Başkale ilçesi merkezli Manisa, İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bölücü örgüt üyeleriyle işbirliği yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

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