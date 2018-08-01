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Van kilimleri, kadınların ellerinde hayat buluyor

VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 5 ayrı noktasında kurulan atölyelerde tarihi Van kilimleri doknuuyor. Her bir deseninde ayrı bir hikayesi bulunan kilimleri dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor, hem de unutulmaya...

Van kilimleri, kadınların ellerinde hayat buluyor
VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 5 ayrı noktasında kurulan atölyelerde tarihi Van kilimleri doknuuyor. Her bir deseninde ayrı bir hikayesi bulunan kilimleri dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor, hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılık sanatını sürdürmenin keyfini yaşıyor.
Kadın istihdamına katkı sağlamak ve unutulan dokumacılık sanatını yeniden canlandırmak için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 5 ayrı noktasına kilim atölyesi kuruldu. Kadınlar bu atölyelerde hem boş vakitlerini değerlendiriyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Dünyaca ünlü Van kilimlerinin kadınların elinde hayat bulduğu atölyelerde yaşları 18 ile 70 arasında değişen yaklaşık 80 kadın kilim dokuyor. Geçmişte kadınların duygularını ilmek ilmek işlediği kilimlerde bazen yaşanan aşk, bazen de hüzünler dokunuyor. Kadınların dokudukları Van kilimleri, Büyükşehir Belediyesi'nin el sanatları atölyesinde satılıyor. Aynı zamanda simgesel değeri olan kilimler, kenti ziyaret eden devlet büyüklerine hediye ediliyor.
Atölyede çalışan kadınlardan Fatma Belli, bir kültürü bu atölyelerde ayakta tutmaya çalıştıklarını söyledi. Atölyelere gelip kilim dokuyan kadınların çoğunluğunun okuma yazma bilmediklerini belirten Belli, "Fakat bu kadınlar, küçük yaştan itibaren kilim dokuyan kadınlar. Kadınlar buraya gelip, sadece kilim dokuyup ve dokudukları kilim karşılığında para alıyorlar. Geçmişten gelen bir kültürü burada ayakta tutmaya çalışıyoruz. Mahallelerde yapacak hiçbir şeyi olmayan kadınlar, boş vakitlerini değerlendiriyor ve aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bizler de dünyaca ünlü Van kilimlerini ayakta tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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