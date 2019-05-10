Van kedileri için yapılan havuzun sezon açılışı yapıldı

VAN Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde, Van kedilerinin koruma alında oldukları Kedi Villası'nda yapımı tamamlanan havuzun sezon açılışı YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin katılımıyla yapıldı. Prof. Şevli, Kedi villasında özenle bakımları yapılan Van kedilerinde geçen yıla oranda yüzde 10 oranında bir artış olduğunu söyledi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konuklarıda etkiliyor. Van Kedi Villası'nda bu yıl doğum yapan beyaz bir Van kedisinin dünyaya gelen 5 yavrusundan birinin kahverengi doğması ise ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof.Dr. Hamdullah Şevli, Kedi Villası'nda Van kedileri için yapılan havuzun sezon açılışını da yaptı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya'nın katıldığı sezon açılışında konuşan Prof. Dr. Şevli, Van kedilerini farklı kılan özelliğin bir gözünün mavi, bir gözünün de kehribar olması olduğunu belirtti.

VAN KEDİLERİNDE ARTIŞ VAR

Prof. Dr. Şevli, Van Kedileri'nin sayılarında geçen yıla oranda yüzde 10 bir artış olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Isınan hava ile birlikte geçen yıl yapımı biten Van Kedisi'nin yüzmesi için havuzlarımız yapıldı. Bugün de bu havuzlarımızın sezon açılışı için bir aradayız.Van Kedisi yüzmeyi seven, yüzebilen tek kedi türüdür. Biz de bu merkezimizde, Van Kedi Villamızda kedilerimizin en üst düzeyde hijyen şartları içerisinde, en yüksek modern ortamda hayatlarını sürdürmesi ve nesillerini devam ettirmesi için Araştırma Merkezimiz olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugün de Van Kedi Evimiz'in havuzlarını yaptık.Van Kedileri serinlemek için bu havuzlarda yüzecekler. Van Kedisinin bir gözü masmavi, diğer gözü de kehribardır. O da çok güzel bir renktir. İki gözü kehribar olan yada iki gözü mavi olan kedilerimiz de var. Ama orjinal dediğimiz tek göz olan Van Kedisi'nin bir gözü mavi, bir gözü kehribardır. Biz bu kedilerimizin neslinin devam ettirimesi, hastalanmamaları ve daha güzel üreyebilmeleri için üniversitemiz bünyesindeki Kedi Araştırma Merkezimiz var. Burayı çok sayıda turist ziyaret ediyor. Burası turistik amaçlı değil. Ama merak eden insanlar buraya geliyor. Van Kedileri son derece zeki ve sadıktırlar. Bulundukları ortama göre de hareket ederler."

KEDİ VİLLASINDA 200'ÜN ÜZERİNDE KEDİ BULUNUYOR

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise Van Kedi Villası'nda 200'ün kedinin bulunduğunu söyledi.

Pror. Dr. Kaya, Van Kedi Villası'nda bu yıl doğum yapan beyaz bir Van kedisinin dünyaya gelen 5 yavrusundan birinin kahverengi doğması ile ilgili bir soruya ise "Renkli kedi son günlerde biraz popiler bir konu oldu.Van Kedileri'nde zaman zaman renkli yavru doğumu söz konusudur.Bu genetikle ilgili bir işlemdir.Bizim için ilginç bir tarafı yoktur, ama ziyaretçiler için ilginç bir durum söz konusu" dedi.



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