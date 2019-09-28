Van kedileri için havuz sezonu kapanıyor

VAN'ın önemli değerleri arasında olan, bir gözü mavi, bir gözü sarı dünyaca ünlü kedileri için, koruma altında oldukları Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kampüsü'ndeki Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yaptırılan 3 yüzme havuzu havaların soğumasıyla birlikte sezonu kapatıyor.Bir gözü mavi, bir gözü sarı, bembeyaz tüyleriyle Van kedileri için YYÜ Kampüsü'ndeki Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde hayırsever bir işadamı tarafından geçen yıl 3 adet yüzme havuzu yapıldı. Dişi, erkek ve yavru kediler için ayrı ayrı yapılan havuzlar, yazın başı Haziran ayında törenle hizmet vermeye başladı. Havuzların yapılmasının ardından merkezin adı 'Van Kedi Villası' olarak değiştirildi. Diğer kedilerin aksine yüzmeyi sevmeleri ile bilinen koruma altındaki Van kedilerine yeniden yüzmeyi sevdirmek için de çalışma başlatıldı. Yılın her mevsiminde Van'a gelen turistlerin mutlaka ziyaret ettiği kediler, Van turizmine de katkı sunuyor.Yaz başında sezon açılışı yapan kedi villası, havaların soğumasıyla birlikte de sezonu kapatmaya hazırlanıyor. YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Van Kedisi yüzmeyi seven bir hayvan. Bizim de bunlar için yaptığımız yüzme havuzları var. Yüzme işlemi havaların sıcak olması ile ilgili. Yani kediler yüzdükten sonra üşümemesi gerekiyor. Dolayısıyla havalar da soğumaya başladı. Biz de 2019 havuz kullanma sezonunu bugünlerde kapatacağız. Bu şekilde yaz sezonumuzu kapatıyoruz" diye konuştu.