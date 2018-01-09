Van'ın tarihini seramiğe işliyorlar

VAN'da geleneksel, sanatsal ve kültürel değerlerin işleneceği özel seramik kursu açıldı. Yoğun ilginin gösterildiği kurslara katılanlar hem kaliteli zaman geçiriyor hem de stres atıyor.

Van'da 'Pandora' ismi ile açılan özel seramik kursu, Vanlı sanatsever ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. İlk olma özelliği taşıyan kursa katılanlar, boş zamanlarını değerlendirirken, aynı zamanda meslek öğrenme olanağına kavuşuyor. Eskişehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu Zeki Sarıca, 7 bin yıl önce Van'da seramik üretildiğini, bunu tekrar hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirterek şöyel konuştu:

"Burası doğudaki ilk ve tek özel seramik atölyesi. Burada geleneksel ve sanatsal ürünler üretiyoruz. Daha çok yerli malzeme kullanıyoruz. Buradaki çamurları, toprağı değerlendirmeye çalışıyoruz. Van'ın geçmiş tarihinde burada yaşayan medeniyetlerin üretmiş olduğu ürünleri tekrar canlandırmak istiyoruz. Çıkış noktamız; Urartu medeniyeti diyebilirim. Van'da seramik atölyesi yoktu. Sanatsal anlamda, atölye bazında az yer vardı. Ben de okulunu okuduğum bu mesleğin unutulmasını istemiyordum. Bu sanatın Van'da da icra edilmesini istedim, o yüzden böyle bir atölye açtım. Burada hem geleneksel anlamda hem de sanatsal anlamda üretim yapıyoruz."

Sarıca, kursa katılan yetişkin bireylerin iş stresinden ve monoton hayattan kurtulmak için seramik kursunu tercih ettiklerini de belirterek, "Bu işi seven, gönül veren öğrencilere, yetişkinlere kurs da veriyoruz. Kurslarımıza hafta sonunda okul çağındaki öğrenciler geliyor. Hafta içi de yetişkinlere yönelik kurslarımız var. Genelde kurslarımıza gelen kişiler iş stresini atmak için, monoton hayattan kurtulmak için gelip burada hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar, stres atıyorlar. Çünkü çamurun meditasyon özelliği var." dedi.

Resmi kurumlar, kafe ve restoranlardan sipariş aldıklarını da anlatan Sarıca, şöyle dedi:

"Genelde sipariş üzeri çalışıyoruz. Ürünlerimiz el yapımı olduğu için, endüstriyel anlamda kafeler, restoranlar tercih ediyor. Yaptığımız sanatsal ürünler oluyor, onları da resmi kurumlar hediyelik eşya amacıyla alıyor. Turistik, hediyelik eşya üretiyoruz. Bu anlamda burada boşluk vardı. 7 bin yıl önce Van'da seramik üretiliyordu. Bunu tekrar hayata geçiriyoruz. Bunu önemsiyoruz, önemsenmesini de istiyoruz. Seramik üretimi artmalı ve desteklenmeli. İnsanlar gelsin, görsün atölyemizi, çamura dokunsun. Özellikle çocuklar muhakkak görmeli çünkü şehir hayatında neredeyse toprak ile temasımız kesildi. Biz burada hem eğlenelim, hem öğrenelim, hem de toprağa dokunalım kötü enerjimizi atalım."



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