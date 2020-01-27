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Van'ın kırsal mahallelerinde bilgi yarışması başladı

GENEL 27.01.2020, 18:07
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Van'ın kırsal mahallelerinde bilgi yarışması başladı
VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi'nce düzenlenen kadınlar ve erkekler arasındaki bilgi yarışması ilçeye bağlı Karakoç Mahallesi'nde başladı. Bilgi yarışmasında dereceye girenlere ise para ödülü verildi.
İpekyolu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nce, kırsaldaki 30 mahallede, kadınlar ve erkekler arasında düzenlenecek Genel Kültür Bilgi Yarışması bugün başlatıldı. Mahallelerde 45 yaş üzeri kişilerin katıldığı bilgi yarışmasında birinci olanlar ise daha sonra birbirleriyle yarışacak. Bilgi yarışmasının ilki ilçenin Karakoç Mahallesi'nde düzenlendi. Bilgi yarışmasına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İpekyolu Jandarma Komutanı Yarbay Hacı Mehmet Demir, mahalle muhtarı ve halk katıldı.
Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, göreve başladığında kırsal mahallelerde sosyal aktivitelerin eksik olduğunu gördüğünü ve bu konuda neler yapılması gerektiği konusunda değerlendirme yaptıklarını söyledi. Daha sonra bu etkinliği yapmaya karar verdiklerini anlatan Aslan, "Gördüm ki çok iyi bir karar almışız. Buradaki yoğun istek ve talepler beni gayet mutlu etti. Ayrıca sabahtan beri Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarımız da buradalar ve tüm mahalle sakinlerine genel sağlık taraması da yaptılar. Toplamda 30 tane kırsal mahallemiz var.  Biz bu 30 mahallede de bilgi yarışması düzenleyip her mahallenin birincisini alarak en sonunda final yarışması yapacağız. Kadın ve erkek tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Bu yarışmanın kaybedeni yok, birlik ve beraberlik için buradayız" dedi.
DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ
Önceden ön elemesi yapılan yarışmanın finaline kalan 5 yarışmacı birinci olabilmek için yarıştı. Kadınların ve erkelerin ayrı gruplar halinde yarıştığı yarışmada genel kültür alanından 10 soru soruldu. Cevaplama süresinin bir dakika olduğu yarışmada yarışmacıların yanı sıra yarışmayı izleyenler de heyecanlı anlar yaşadı. Kadınlar kategorisinde bilgi yarışmasında birinci olan Hacer Yılmaz'a 500 TL, ikinci olan Sevgül Yorgun'a 400 TL üçüncü Elfazi Karabulut'a 300 TL , dördüncü olan Bilge Diler'e 200 TL ve beşinci olan Garip Sıddıkoğlu'na da 150 TL para ödülü verildi.
Aynı şekilde erkekler kategorisinde de ilk 5'e giren Şükrü Yıldırım, Mahfuz Canga, Abdullah Arabulut, Hidayet Tekman, Paşa Azizoğlu'na da para ödülü verildi. Ayrıca bilgi yarışmasının yapıldığı mahallede İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelince genel sağlık taraması yapılıp sağlık şikayeti olanlara da mahalle muhtarı koordinasyonuyla İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne gitmeleri tavsiye edildi.

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