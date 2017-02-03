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Van'ın Gürpınar Kaymakamı, İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atandı

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'ın Gürpınar Kaymakam Osman Doğramacı, ilçe belediyesine kayyum olarak atandı. Gürpınar Belediyesi'ne öğlen saatlerinde gelen polisler, DBP'li Belediye Başkanı Zeki Yıldız'ın izinde olması nedeniyle başkanlık...

Van'ın Gürpınar Kaymakamı, İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atandı

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'ın Gürpınar Kaymakam Osman Doğramacı, ilçe belediyesine kayyum olarak atandı.
Gürpınar Belediyesi'ne öğlen saatlerinde gelen polisler, DBP'li Belediye Başkanı Zeki Yıldız'ın izinde olması nedeniyle başkanlık görevine vekaleten bakan DBP'li meclis üyesi Tahirhan Oskay ve Belediye Eş Başkanı Yıldız Çetin'e kararı tebliğ etti. Gürpınar Belediyesine, İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı kayyum olarak atandı. Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, Belediyeye giriş ve çıkışlarda kimlik kontrolu yaptı.  

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