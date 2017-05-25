Van'ın Erciş İlçesinde PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Erciş İlçesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sabah saatlerinde Erciş İlçesi'nde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. 8 şüpheli, sorgulanmak üzere Van Emniyet müdürlüğüne götürüldü.