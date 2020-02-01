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Van, Hakkari ve Bitlis'te bin 240 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
GENEL 01.02.2020, 11:20
VAN, Hakkari ve Bitlis'te dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Van'da 337, Bitlis'te 600, Hakkari'de ise 303 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Bölgede günlerdir etkili olan soğuk hava, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı yapılar ve araçların adeta kara gömüldü. Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi, Hakkari'de 60, Van'da ise 20 santimetreyi buldu. Kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Van'da 127 mahalle ile 210 mezra, Hakkari'de 91 köy ve 212 mezra, Bitlis'te ise 307 köy ve 293 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ile Bitlis ve Hakkari'de belediye ve İl Özel İdarelerine bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.
Bölgede günlerdir etkili olan soğuk hava, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı yapılar ve araçların adeta kara gömüldü. Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi, Hakkari'de 60, Van'da ise 20 santimetreyi buldu. Kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Van'da 127 mahalle ile 210 mezra, Hakkari'de 91 köy ve 212 mezra, Bitlis'te ise 307 köy ve 293 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ile Bitlis ve Hakkari'de belediye ve İl Özel İdarelerine bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.
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|20
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|19
|20
|15. Adanaspor
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|20
|17
|17. Boluspor
|19
|14
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|19
|10
|Takımlar
|O
|P
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|24
|70
|2. Man City
|24
|51
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|33
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|24
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|25
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|23
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|24
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|46
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|21
|43
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|21
|38
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|36
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|34
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|21
|31
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|31
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|27
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|23
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