Van, Hakkari ve Bitlis'te, Atatürk anıldı

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Van, Hakkari ve Bitlis'te düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Van'daki anma etkinlikleri, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in çelenk koymasının ardından, sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı sırasında göndere çekilen Türk Bayrakları yarıya indirildi. Valilik önündeki programın ardından anma etkinlikleri, Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.

HAKKARİ'DE ATA'YA SAYGI

Hakkari'deki Atatürkü anma programı, Valilik binası önünde yapıldı. Atatürk anıtına çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Programa, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Piyade Komando Albay Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Valilik ve Belediye Başkanlığı çelengini Vali Akbıyık koydu. Hakkari'deki anma programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.

ULU ÖNDER, BİTLİS'TE ANILDI

Bitlis'teki anma programı ise, Vali Oktay Çağatay'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Çelenk koyma programına askeri erkan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından program, Bitlis Kültür Merkezi'nde yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.

Programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Nail İlbey, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



