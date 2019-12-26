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Van Gölü’nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü (3)- Yeniden

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde Van gölü açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kurtarılan göçmenlerin verdikleri ifadelerinde teknede...

GENEL 26.12.2019, 12:16
Van Gölü’nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü (3)- Yeniden
BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde Van gölü açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kurtarılan göçmenlerin verdikleri ifadelerinde teknede yaklaşık 100 kişi olduklarını ve bunun doğru olup olmadığını bilmediklerini belirterek, "Tabii ki olma ihtimali var ve bunun araştırması yapılıyor" dedi.
Ege Denizi ve Akdeniz'de sık sık yaşanan tekne faciası haberi, bu kez Van Gölü'nden geldi. Van Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan kıyıya yakın bir bölgede, saat: 02.30 sıralarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçakların bulunduğu teknedeki 5 kişi ölü bulundu, 66 kişi kurtarıldı. Bazıları yaralı olan kaçak göçmenler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Ancak 2 kişi daha doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
‘BÖLGEDE ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR’
Bitlis Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kurtulan 64 kişinin, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan'daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, Jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. 
Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, tekne faciasında 7 kişinin öldüğünü, 64 kişinin ise kurtarıldığını belirterek, "Sanırım göçmen tacirleri buraya getirip insanları kandırıp, Avrupa'ya geldik diyorlar. Gördüğünüz tekne alabora oluyor. Tekne içindeki 5 kişi olay yerinde, 2 kişi de hastaneye kaldırılınca vefat ediyor. Şu ana kadar 64 kişi kurtarıldı" dedi. 
'GÖÇMENLER, YAKLAŞIK 100 KİŞİ OLDUKLARINI SÖYLÜYOR'
Başkan Gürsoy, kurtarılan göçmenlerle yaptıkları görüşmelerde, alabora olan teknede başka kişilerin olabileceğini belirterek, "Göçmenler ifadelerinde tekne içinde de insanların olabileceğini söylüyorlar. Şu anda AFAD ve Jandarma Su Altı Timi dalgıçlarıyla buradalar ve araştırma yapıyor. Kurtarılan göçmenler bize teknede yaklaşık 100 kişinin olduklarını söylüyor. Ama doğru mu bilemiyoruz. Tabii ki olma ihtimali var ve bunun araştırması yapılıyor. Burası sıkıntılı bir yer. Şu anda en büyük endişemiz teknenin içinde kimse var mı acaba ve ekipler onu da araştırıyor şu anda. Van Gölü ve buralar ülkemizin cennet köşesi ama böyle bir elim olaydan dolayı gündeme gelmemiz bizleri de üzüyor. Önemli olan bu insanların binlerce kilometre öteden ülkelerini bırakıp buralara neden gelmek istedikleri. Bunu araştırmak lazım" diye konuştu. 
BÖLGEDE ARAŞTIRMA SÜRECEK
Yaralı göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda bölgede ve teknenin içinde araştırmalar devam edecek. Van ve Bitlis'ten gelen Polis Sualtı Dalgıç ekibi ile Jandarma Sualtı Dalgıç ekipleri teknenin battığı yerde tekrar dalış gerçekleştirecek. Bölgede AFAD ve UMKE, 112 Acil Servis ekipleri de hazır bekliyor.
ÇOK SUDA KALDIK
Yaralı göçmenlerin hastanede tedavileri devam ediyor. Ahlat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Afganistan uyruklu yaralı bir göçmen de teknede 100'den fazla kişi olduğunu belirterek, "Biz Afganistan tarafından geldik. Teknede 100'ün üzerindeydik. Bizim bölgede savaş var, orası yaşanacak yer değil. Ordan kaçıp geldik. Tekne battıktan sonra çok suda kaldık. Ama kurtulduk sonunda" diye konuştu.
Bu arada güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Erciş nüfusuna kayıtlığı olduğu belirlenen teknenin sahibine ulaşılmaya çalışılıyor.

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