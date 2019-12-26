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Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü (4)
TEKNE, VİNÇLE GÖLDEN ÇIKARILACAK Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bölgede, kaçak göçmenler taşınırken, alabora olan teknenin sudan çıkarılması için çalışma...
GENEL 26.12.2019, 13:02
TEKNE, VİNÇLE GÖLDEN ÇIKARILACAK
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bölgede, kaçak göçmenler taşınırken, alabora olan teknenin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı. Tekne, vinç kullanılarak, halatlarla kıyıya çekilecek. Teknenin kıyıya çekilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
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