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Van Gölü'nde kaçak avlanılan 500 kilogram inci kefali ile 350 metre ağ bulundu

Behçet DALMAZ/VAN,()-VAN Gölü'nde 350 metre manyat tipi ağ ile ağlara takılmış 500 kilogram inci kefali ele geçirildi. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali neslinin korunmaya alınması için 15 Nisan ile 15 Temmuz...

Van Gölü'nde kaçak avlanılan 500 kilogram inci kefali ile 350 metre ağ bulundu

Behçet DALMAZ/VAN,()-VAN Gölü'nde 350 metre manyat tipi ağ ile ağlara takılmış 500 kilogram inci kefali ele geçirildi.
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali neslinin korunmaya alınması için 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürerken, jandarma ekipleri kaçak avcılara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Edremit Sahil Bot Timi, Muradiye ilçesine bağlı Karahan Bölgesi'nde yaptığı denetimlerde Van Gölü'ne atılan 350 metre uzunluğunda manyat tapi ağ ile bu ağa takılı 500 kilogram inci kefali ele geçirdi.  Ele geçirilen ağ ve balıklar, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Yetkililer, inci kefalini korumak için, kaçak balık avcılara karşı detimlerin 7-24 esasına göre devam edeceğini bildirdi.
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