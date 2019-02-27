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Van'daki trafik kazaları mobese kameralarında

VAN'da trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen mobese kameralarına yansıdı. Kazaların aşırı hız, hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlalleri gibi sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü. Kentin farklı noktalarında...

Van'daki trafik kazaları mobese kameralarında
VAN'da trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen mobese kameralarına yansıdı. Kazaların aşırı hız, hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlalleri gibi sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü.
Kentin farklı noktalarında meydana gelen kazalar, mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazaların, özellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı belirlendi. Aşırı hız ve dikkatsizlik, hatalı sollama ve ışık ihlali nedeniyle yaşanan kazalarda, araçların çarpıştığı görüldü. Sürücülerinin kontrolünü kaybettiği ve kavşaklara hızlı girdiği araçların kaldırımlara çıktığı kazalarda yaralananların olduğu bildirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafikte can ve mal kaybını önlemek için trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirterek sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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