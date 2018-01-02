Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...
31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
İşte kazanan tüm biletlerin listesi
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......

Van'daki kar yağışı sevindirdi

VAN'da öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Uzun bir aradan sonra etkili olan kar yağışı, kent sakinlerini sevindirdi.  Van'ın 4 ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 88 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma...

Van'daki kar yağışı sevindirdi
VAN'da öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Uzun bir aradan sonra etkili olan kar yağışı, kent sakinlerini sevindirdi. 
Van'ın 4 ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 88 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapanırken, günlerden bu yana güneşli havanın etkili olduğu kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. Yoğun yağan kar altında yürüyenler yağışa sevindiklerini söyledi. Kış aylarına girilmesine rağmen kar yağmadığını belirten Vanlılar, "Kentin her mevsimi güzel. Kış aylarına girmemize rağmen kar yağmıyordu. Aniden bastıran kar yağışı ise bizleri sevindirdi. Çünkü Van'ın bu mevsimdeki güzelliği de karın yağması" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,