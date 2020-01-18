Van'da yollar kapandı; tansiyon hastası ekiplerin çalışması ile hastaneye götürüldü

Orhan AŞAN-Engin ERTÜRK-Safa ATMACA/VAN-BAŞKALE, ()-VAN'da ve kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 270 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan mahalle ve mezra yollarının ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma başlatırken, Bahçesaray ilçesinin Altındere Mahallesi'nde rahatsızlanan Rafiye Çağrı (45), Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren zorlu çalışmasının ardından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Van ve çevresinde dün başlayan kar yağışı, bugün de aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerdeki yoğun yağış nedeniyle Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gevaş, Gürpınar, Muradiye ve Saray'da 99 mahalle ve 171 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Bahçesaray ilçesi Altındere Mahallesi'nde rahatsızlanan Rafiye Çağrı'ın da imdadına karla mücadele ekipleri yetişti.

Tansiyon ve şeker hastası olan Rafiye Çağrı, saat 00.30 sıralarında fenalaştı. Sağlık ekiplerine haber veren hasta yakınları, mahalle yolunun kapalı olduğunu bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma ile mahalle yolunu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan hasta Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayrıca dün akşamdan bu yana kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için yoğun bir çalışma yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kent merkezi ve 13 ilçede 164 araç ve 530 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.



