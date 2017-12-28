Van'da yılbaşı hindileri 130 lira

YILBAŞINA sayılı günler kala Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen hindilere büyük talep oldu 3 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nurettin Kurt, hindileri yılbaşı için Van ve Hakkari'de 130 liradan sattığını söyledi.Gürpınar İlçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde hindi besicisi 3 çocuk babası, 32 yaşındaki Nurettin Kurt, yaklaşan yılbaş ile birlikte ağırlıkları 8-10 kilo arasında değişen hindileri 100- 130 liradan sattığını söyledi. Yaklaşık 1000 hindisi olduğunu belirten Kurt, şöyle dedi:"Geçimimizi böyle sağlıyoruz. Çocuklarımla birlikte hindi çiftliğinin hemen yanındaki evde yaşıyoruz. Çiftliği kendi imkanlarımızla açtık. Bu konuda devlet yetkililerinden de destek bekliyoruz. Eğer bize destek olunursa bu işi daha da büyütmeyi düşünüyoruz."