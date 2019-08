Van'da yeni müze törenle açıldı

VAN'da 2011 yılında meydana gelen 2 büyük depremde hasar gören Van Müzesi'nin yerine Van Kalesi yanında yapılan yeni müze, törenle hizmete açıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Müzemiz Van Kalesi'nin hemen dibinde Van'ın önemli eserlerinden biri olacak. Van kenti, kültür anlamında çok büyük zenginliğe sahip.Tarihiyle kültürel eserleriyle büyük bir zenginliği var, bu zenginliğin en seçkin eserlerini müzemizde sergileyerek, insanlarımızın ülkemizin hizmetine sunmuş oluyoruz. Tabii bu, Van turizminin gelişmesi açısından da önemli bir eser olmuş olacak" diye konuştu.Van Müzesi kentte meydana gelen 2 büyük depremde büyük hasar görünce yeni müzenin inşaatına Van Kalesi'nin güneyinde başlandı. 'Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı' kapsamında 54 dönüm alan üzerinde, 13 bin metre kare kapalı alan olarak inşa edilen Van Müzesi tamamlanarak, bugün düzenlenen törenle açıldı.Törene Kültür ve Turizm Bakanı Nadir Alparslan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli ile kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kadim kent olan Van’ın İpekyolu üzerinde bulunması sebebiyle de önemli bir yerleşim merkezi olduğunu ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi. Vali Bilmez, "Bunun en önemli kanıtı da ilimizde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserlerdir. İlimiz aynı zamanda Urartu uyarlığına da başkentlik yapmıştır. Her bir köşesinde Urartu medeniyetine ait izler bulmak mümkündür" dedi.TÜRKİYENİN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİSİVan Kalesi, Toprakkale, Çavuştepe, Aşağı ve Yukarı Anzaf Kaleleri, Ayanıs ve Körzüt Kaleleri'nin tarihi eserlere verilecek en iyi örneklerden olduğunu belirten Vali Bilmez,"Bilindiği üzere Türkiye’nin en büyük müzelerinden birisi olacak Urartu Müzesi, Van Kalesi lokasyonunda 54 dönüm alan üzerinde, 13 bin metre kare kapalı alan olarak inşa edilmiştir. Müze, üstyapı, altyapı ve çevre düzenlemesi ile 20,9 milyon liraya mal olmuştur. Van Müze Müdürlüğümüz 2017 yılı Aralık ayında yeni hizmet binasına taşınmış olup, 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağladığı 10 milyon lira finansman desteği ile başlatılan teşhir-tanzim işi, 2019 Ağustos ayında tamamlanmıştır. Müzemizin eser sergileme kapasitesi 100 bin, ziyaretçi kapasitesi yıllık 1,5 milyondur. Yeni müze binamız 23 sergi holünden oluşmaktatır. Yaklaşık 2 bin 524 adet eser müzemizde sergilenecektir. Yeni müze binamızdaki eserler çoğunlukla canlandırmaya yönelik. Ayrıca çocuklarımızın eğitimi için Arkeopark alanları yapılması planlanmakta. Bu sayede çocuklarımız tarihi eser nedir? Nasıl ortaya çıkar? Nasıl restorasyonu yapılır? Müzelere nasıl kazandırılıp, sergilenir? Bunlar hakkında bilgi edinmiş olacaklar. Urartuları daha yakından ve tüm yönleri ile tanınmasına olanak sağlayan Van Müzesi, bu görkemli medeniyet başta olmak üzere kadim şehir Van’ımızın binlerce yıllık tarihinde yer eden tüm uygarlıkların mirasını görmeyi mümkün kılıyor" dedi.Konuşmaların ardından Van Müzesi'nin açılış kurdelası kesildi. Daha sonra davetliler, müzeyi gezerek eserleri inceledi.Müzede açıklamalarda bulanan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Van'da meydana gelen 2 büyük deprem sonrası Van Müzesi'ni kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yapılan Van Müzesi'nin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Alparslan, şöyle konuştu:"Müzemiz Van Kalesi'nin hemen dibinde Van'ın önemli eserlerinden biri olacak. Van kenti kültür anlamında çok büyük zenginliğe sahip. Tarihiyle, kültürel eserleriyle büyük bir zenginliğe sahip, bu zenginliğin en seçkin eserlerini müzemizde sergileyerek, insanlarımızın ülkemizin hizmetine sunmuş oluyoruz. Tabi bu, Van turizminin gelişmesi açısından da önemli bir eser olmuş olacak. Biliyorsunuz geçen hafta müzedeki gelişmeleri incelemek için bölgeye gelen ve elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz hocamız, diğer bakan yardımcımız Haluk Dursun, ne yazık ki bu bölgede görev şehidi olmuştu. Ben kendisini rahmetle anıyorum. Müzede de incelemelerde bulunmuştu. Kendisi müzenin çok iyi bir eser olduğunu söylemişti"EN DEĞERLİSİ URARTULARDAN KALMA ASLAN HEYKELİVan Müzesi'nin bütün eserlerinin çok değerli olduğunu belirten Alparslan, "İsrail’e kaçırılan aslan heykeli buradaki en değerli eser. Fakat burada birbirinden değerli çok sayıda eser var. Bölgeden maalesef ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerimizin önemli bir kısmı, yurtdışına kaçırılmış durumda. Biz de bakanlık olarak, ülke olarak uzunca bir dönemden beri, bu eserleri tekrar ülkemize kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Bu çerçevede, bir köşede bu bölgemizden götürülen eserler sergileniyor, bu insanlarımızın farkındalık oluşturması açısından önemli bir durum. Her eser kendi bulunduğu ülkede daha güzeldir. Bu anlayışla bu eserleri ülkemize kazandırmanın mücadelesini devam ettireceğiz. İnsanlığın ilk dönemlerinden günümüze kadar başta Urartular olmak üzere Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar dönemine ait, İranlıların eserleri de dahil olmak üzere birbirinden zengin, burada yaşanan her olayın, her uygarlığın bıraktığı eserlerin sergilendiği çok değerli bir müze burası" dedi.