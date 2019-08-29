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Van'da, yeni eğitim-öğretim yılı toplantısı
VAN'da Vali Mehmet Emin Bilmez Başkanlığı'nda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının hemen öncesinde hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda, kentteki eğitim durumu masaya yatırılarak öğrencileri ve öğretmenleri motive edecek çalışmalar...
GENEL 29.08.2019, 09:26
VAN'da Vali Mehmet Emin Bilmez Başkanlığı'nda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının hemen öncesinde hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda, kentteki eğitim durumu masaya yatırılarak öğrencileri ve öğretmenleri motive edecek çalışmalar yapılması planlandı.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda okul, öğretmen, öğrenci, derslik sayıları gibi konular hakkında slaytlar eşliğinde sunum yapıldı. Vali Bilmez, Van’ın akademik başarısının üst seviyelere çıkarılması için yoğun bir çaba göstereceklerini belirtirken eğitim konusunda her alanda seferberlik başlatacaklarını dile getirdi ve şunları söyledi: “Eğitimde ilimizi üst seviyelere taşımak için hepimize görev düşüyor. Bu anlamda yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler veliler el ele vererek çaba göstermeliyiz. İlimizi eğitimde hak ettiği seviyeye çıkarmalıyız. Öğretmenlerimizi motive edecek etkinlikler yapalım. Böylece eğitim kalitemiz de artacaktır. Ayrıca il ve ilçe milli eğitim müdürleri olarak okullarımızı sürekli denetleyelim. Okullarımızdaki eksiklikleri gidermek için çaba gösterelim."
OKUL SERVİSLERİ DENETLENECEK
Vali Bilmez, çocukların güvenliği ile ilgili sıkı tedbirler alındığını, özellikle okul servislerinin sıkı denetleneceğini, servislerin öğrenci taşıma dışında farklı amaçlarla kullanılmasına fırsat vermeyeceklerini söyledi.
Karşılıklı görüş alış verişiyle son bulan toplantıya, Vali Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ferhat Atar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda okul, öğretmen, öğrenci, derslik sayıları gibi konular hakkında slaytlar eşliğinde sunum yapıldı. Vali Bilmez, Van’ın akademik başarısının üst seviyelere çıkarılması için yoğun bir çaba göstereceklerini belirtirken eğitim konusunda her alanda seferberlik başlatacaklarını dile getirdi ve şunları söyledi: “Eğitimde ilimizi üst seviyelere taşımak için hepimize görev düşüyor. Bu anlamda yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler veliler el ele vererek çaba göstermeliyiz. İlimizi eğitimde hak ettiği seviyeye çıkarmalıyız. Öğretmenlerimizi motive edecek etkinlikler yapalım. Böylece eğitim kalitemiz de artacaktır. Ayrıca il ve ilçe milli eğitim müdürleri olarak okullarımızı sürekli denetleyelim. Okullarımızdaki eksiklikleri gidermek için çaba gösterelim."
OKUL SERVİSLERİ DENETLENECEK
Vali Bilmez, çocukların güvenliği ile ilgili sıkı tedbirler alındığını, özellikle okul servislerinin sıkı denetleneceğini, servislerin öğrenci taşıma dışında farklı amaçlarla kullanılmasına fırsat vermeyeceklerini söyledi.
Karşılıklı görüş alış verişiyle son bulan toplantıya, Vali Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ferhat Atar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.
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