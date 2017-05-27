Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN, () - VAN'da polisin merkez Edremit ve İpekyolu ilçelerinde yaptığı aramalarda 20 kilo 30 gram eroin, 22 kilo 490 gram esrar ele geçirildi ve 5 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Rexo' adlı köpekle araçta yapılan aramada, hava filtresinin olduğu boşlukta gizlenen 39 paket halinde 20 kilo 022 gram eroin maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan K.T., R.T., S.T. ve Z.T . gözaltına alındı.

Merkez İpekyolu İlçesinde ise B.E.'nin evinde yapılan aramada 22 kilo 490 gram esrar, 8 gram eroin, 1.81 gram metamfetamin, 3.78 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi. Ev sahibi B.E. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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