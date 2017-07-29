Van'da tarımda alternatif ürünler

VAN'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Murat Tunçtürk, yaptığı çalışmalarla bölgede yetiştirilmeyen bitkilere yöneldi. Kampus alanı içinde ekilen lavanta, melisa, İzmir kekiği, Adaçayı ve ekinezya bitkisini yetiştirip ilk hasadı yapan Prof.Dr. Tunçtürk, amaçlarının bu bölgede yetiştirilebilecek, çiftçiye getirisi olabilecek yeni alternatif bitkilerin bölgedeki tarla üretim desenine girmesini sağlamak olduğunu söyledi.

YYÜ bilim insanları Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen tarım ürünlerine çeşitlilik katmak ve çiftçilere önemli gelir kaynağı olabilecek bitkileri yetiştirmeye başladı. Kampus alanı içinde oluşturulan uygulama arazisinde yaklaşık 15 yıldır bölüm öğretim elemanları ile birlikte farklı bitkiler üzerine bilimsel çalışma yürüten YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Murat Tunçtürk, son birkaç yılda bölge çiftçisinin tamamen yabancı olduğu ve son yıllarda ülkemizde revaçta olan bazı tıbbi bitkilerin yetiştiriciliğine başladı.

ÇALIŞMALAR OLUMLU SONUÇ VERDİ

Yaklaşık 1 dönümlük arazi üzerine özellikle lavanta, melisa, İzmir kekiği, adaçayı ve ekinezya bitkisi eken Prof. Dr. Tunçtürk'ün çalışmaları olumlu sonuç verdi. İlk olarak Lavanta bitkisinin hasadını yapan Prof.Dr. Tunçtürk, amacının bu bölgede özellikle bir darboğaz halinde bulunan tarımsal üretime bir alternatif ürün katabilmek olduğunu söyledi. Prof.Dr. Murat Tunçtürk, yetiştirilen bu bitkilerin çok yıllık olması, getirisinin diğer bitkilere göre daha fazla olmasının önemli avantaj olduğunu belirtti. Bölgede yoğunlukla buğday, arpa, çavdar, şeker pancarı, az miktarda patates ve bazı bölgelerde bahçe ziraatı yapan çiftçilere bu bitkilerin alternatif olacağını anlatan Tunçtürk, bunun çiftçilere önemli kazançlar sağlayacağını da söyledi. Bu bitkilerin gıda, kozmetik, parfümeri, İlaç gibi geniş kullanım alanlarının olduğunu belirten Tunçtürk, bu yüzden bu bitkilerin bölgede yetiştirilmesi halinde pazarlama gibi bir sıkıntılarının olmayacağını anlattı.

Van'da daha önceden çörekotu, kişniş, rezene ve çemen bitkileri üzerine bir çok bilimsel çalışma yaptıklarını anlatan Prof.Dr. Tunçtürk, bu yıl kendilerinin danışmanlığında Van'da 50 dekarlık arazide rezene ve çörek otu bitkisi ekildiğini söyledi. Bölgede tarla bitkilerine alternatif olacak yeni bitkilerin mutlaka bölge tarımına kazandırılması ve tarımsal üretimin artırılması gerektiğini belirten Prof.Dr. Tunçtürk şöyle konuştu:

"MERAKLI ÇİFTÇİYE ALTERNATİF"

"Bölgede tarla bitkisi olarak sadece buğday, arpa, yonca, korunga, şeker pancarı, nispeten biraz patates ve bazı bölgelerde de bahçe ziraatı yapılyor. Bu bitkilere alternatif olacak bitki eksikliği bulunmaktadır. Van'da tarla arazilerinin yaklaşık yüzde 60'ı boş ve ekilmemektedir. Biz bölüm olarak bu bölgede yetiştirilebilecek, çiftçiye iyi bir getirisi olabilecek yeni bitkilerin tarla üretim desenine girmesi için uğraş veriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl ürettiğimiz bu tıbbi bitkilerden çelikler alarak bölgedeki meraklı, çalışkan ve bu işin peşini bırakmayacak çiftçilere bu bitkilerle ilgili gerekli bilgi birikimini sağladıktan sonra üretimine geçmelerini sağlamayı arzuluyoruz. Bölgede, kişniş, çörekotu, rezene ve bunun yanında çemen gibi bazı tıbbi bitkiler üzerinde yaklaşık 10 yıldır çalışmalarımız zaten bulunuyor. Bunun yanında bu yeni bitkilerinde bu bölgede üretim desenine dahil edilmesi bizim için çok önemli. Bu bölgedeki çiftçiler için ek bir kazanç, yeni bir bitki ve önemli bir gelir kaynağı olacağı kanısındayız. İnşallah yapacağımız bu çalışmalar sonucunda bölge tarımına azda olsa katkımız olur."



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