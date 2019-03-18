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Van'da 'süslü kadınlar'dan bisiklet turu

Behçet DALMAZ/VAN,() - VAN'da bir araya gelen 20 kadın, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda 20 kilometre pedal çevirdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Toplum Gönüllüleri ve Mor Dayanışma Derneği'ne üye 20 kadın, farkındalık oluşturmak...

Van'da 'süslü kadınlar'dan bisiklet turu

Behçet DALMAZ/VAN,() - VAN'da bir araya gelen 20 kadın, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda 20 kilometre pedal çevirdi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Toplum Gönüllüleri ve Mor Dayanışma Derneği'ne üye 20 kadın, farkındalık oluşturmak amacıyla 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' adı altında, pedal çevirdi. 'Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu' mesajını veren Vanlı kadınlar, Kazım Karabekir Caddesi'nden bisikletleriyle yola çıktı. Kale Yolu ve İskele Caddesi'ne kadar 20 kilometre pedal çeviren kadınların etkinliği, Beşyol Meydanı'nda son buldu. 
Toplum Gönüllüleri Vakfı Koordinatörü Kübra Demir ile birlikte etkinliğin organizatörlüğünü yapan  Pedalşör Kader Cin, Van'da ilk kez kadınların bisiklet turu yaptıklarını belirterek, "Kadınlarımızın her alanda etkin olduğunu göstermek ve bisikletli yaşamın dikkate alınması için böyle bir etkinlik yaptık. Toplam 20 kilometre pedal çevirdik. Çok güzel geçti. Bundan sonra her yıl bu etkinliğimizi düzenleyeceğiz" dedi.

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