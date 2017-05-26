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Van'da sivrisineğe karşı havadan ve karadan mücadele

Osman BEKLEYEN/VAN,()-VAN Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında büyük bir sorun olan sivrisinek ile havadan ve karadan mücadelede başlattı. Mücadelede biocopter ve insansız hava araçlarından yararlanılacak.  Van Büyükşehir Belediyesi Van...

Van'da sivrisineğe karşı havadan ve karadan mücadele

Osman BEKLEYEN/VAN,()-VAN Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında büyük bir sorun olan sivrisinek ile havadan ve karadan mücadelede başlattı. Mücadelede biocopter ve insansız hava araçlarından yararlanılacak. 
Van Büyükşehir Belediyesi Van Gölü kıyısındaki bataklıklarda sivrisinek ve haşareyle mücadele için büyük bir çalışma başlattı. Mücadele bugün İskele Mahallesi'nde Van Gölü kıyısındaki Yaşar Kemal Parkı'nda kullanılacak son teknoloji araçların törenle tanıtımıyla başladı. Törene Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali İbrahim Taşyapan, Genel Sekreter Mustafa Yalçın, mücadeleyi yürütecek firma yetkilileri ve belediye personeli katıldı.
İYİ BİR TEKNOLOJİ KULLANILACAK
Burada konuşma yapan Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali İbrahim Taşyapan, bu konuya çok önem verdiklerini belirterek, "Sinekler ve haşere konusu basit bir konu değil ve önemli bir mücadele tekniğiyle mücadele edilmesi gerekmektedir. Bizde bu konuya bu sene ehemmiyet vererek önemli çalışmalar yaptık. İyi bir teknolojiyle mücadele ile bu sene ilimizde bu sorunu ortadan kaldıracağız. İlimizde sulak alan bolluğunu yaşıyoruz. Yaz mevsimi geldiğinde dereler, akarsular, göl ve onunla birlikte büyük bir kıyıya sahip olmamız sivri sinek, kara sinek ve diğer haşerelerin üreyeceği alanları oluşturuyor. İlimizde yaz aylarında göl kenarında oturmanın imkanı kalmıyor. Vatandaşlarımız bu sineklerin hücumuna uğruyor. İnsanımızı huzur içerisinde Van Gölü'nden faydalanarak bahçelerinde, balkonlarında sineklerin etkisinde kalmadan onların taşımış olduğu diğer zararlılar ve hastalıklara bulaşmadan iyi bir yaz geçirecekler" dedi.
BİOCOPTER VE DRONE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Daha sonra mücadelede kullanılacak biocopter, drone ve kara aracı Van Gölü kıyısındaki bataklıkta ilaçlama yaptı. Hem karadan hem de havadan yapılan ilaçlamayı protokol ve vatandaşlar büyük bir ilgi ile izledi. Ancak tanıtımda en çok ilgiyi biocopter ve drone çekti. 

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