Van'da seyrine doyumsuz gökkuşağı manzarası

VAN'da etkili olan sağanağın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.Kentte bir süre etkili olan sağanak sonrası gökkuşağı belirdi. Güzel bir görüntü oluşturan gökkuşağı, daha sonra kayboldu. Gökkuşağını izleyenler, gökkuşağını cep telefonları ile görüntüledi.

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