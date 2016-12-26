Van'da restorandan içki çalan şüpheliler yakalandı

Seyfettin İDİZ/ GEVAŞ(Van), ()-VAN'ın Gevaş ilçesi'nde çeşitli tarihlerde hırsızlık yaptıkları belirtilen 5 kişi, İlçe Emniyet Amirliğinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

Gevaş'ın Hişet Mahallesi'nde bulunan restoranda geçtiğiemiz ay yaşanan hırsızlık olayının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Restoranda çeşitli markalarda 5 bin TL civarında alkollü içecek, piyasa değeri yaklaşık 9 bin TL olduğu belirtilen mikser cihazı, 1 adet hoparlör ve 1 adet güç amfisini çalınması üzerine yapılan çalışmalarda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada çalınan alkollü içeceklerin Van merkezde bulunan bir markete, müzik aletlerini de bazı kişilere satıldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen G.E., U.T. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanrken, geçen hafta Van Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü ile çeşitli araç ve 2 ayrı iş yerinden meydana gelen hırsızlık olayının faili olduğu belirtilen M.B. ve F.Ş. 'nin de gözaltına alındığı belirtildi. F.Ş.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, M.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.