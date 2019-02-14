Van'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

VAN,() - VAN'ın Çaldıran ilçesinde polisin 10 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen 10 ayrı adrese baskın yapan polis, 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 3 şüpheli ise aranıyor.