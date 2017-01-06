Van'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Murat ÇAĞLAR/VAN,() - VAN'da polis, PKK terör örgütüne eleman kazandırıp, örgüte vergi adı altında para topladıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya eleman temin ettikleri, lojistik destek sağladıkları ve örgüt adına vergilendirme yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik dün ve bugün sabaha karşı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda N.Ö., İ.A., A.E., Ö.D. ve N.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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