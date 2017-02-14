Van'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde düzenlediği PKK operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Van'ın Erciş, Muradiye ve Çaldıran İlçesi'ne operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda birçok adreste arama yapıldı. Düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişi ifadesi alınmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.