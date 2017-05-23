Van'da PKK'dan gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı

Murat ÇAĞLAR/VAN, () - VAN'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçen hafta 12 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. PKK/KCK operasyonunda Ö.B., D.A., Ş.B., S.Y., A.A., B.K., İ.B., A.B., R.D., M.N.V., M.Ç., A.D. gözaltına alındı. Sorgu sırasında bu kişilerden Ö.B, savcının talimatıyla serbest bırakılır, 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.A., B.K., İ.B., A.B., R.D., M.N.V., M.Ç. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken D.A., Ş.B., S.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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