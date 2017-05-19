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Van'da peşpeşe şimşek çakınca arazidekiler korkuya kapıldı

Murat ÇAĞLAR/SARAY (Van), () - VAN'da öğlen saatlerinde etkili olan sağnak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Saray İlçesi'nde peşpeşe şimşekler arazide çalışanları korkuttu. Van'ın İran sınırındaki Saray İlçesi'nde...

Van'da peşpeşe şimşek çakınca arazidekiler korkuya kapıldı

Murat ÇAĞLAR/SARAY (Van), () - VAN'da öğlen saatlerinde etkili olan sağnak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Saray İlçesi'nde peşpeşe şimşekler arazide çalışanları korkuttu.
Van'ın İran sınırındaki Saray İlçesi'nde öğlen saatlerinde rüzgarla birlikte aniden bastıran sağanak yağış, başta trafik olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika boyunca aralıksız yağan yağmurla birlikte yoğun şekilde şimşek çaktı. İlginç görüntülerin oluştuğu şimşekler özellikle arazide bulunanları korkuttu.

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