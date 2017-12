Van'da öğrenciler olimpik tesiste ata biniyor

VAN'ın merkez Edremit Belediyesi, Olimpik Binicilik Tesisleri'ni öğrenciler için açtı. Servislerle okullarından alınıp tesise getirilen öğrenciler, burada hem atları sevme hem de usta eğitmenler gözetiminde binme imkanı buluyor.Edremit Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere küçük yaşlarda at sevgisini kazandırmak ve binicilikle tanışmalarını sağlamak amacıyla çalışma başlattı. Proje kapsamında 57 devlet okulu öğrencisi, Edremit Belediyesi tarafından servislerle okullarından alınıp Olimpik Binicilik Tesisleri'n getiriliyor. Her gün bir okulun öğrencileri, geldikleri tesiste atlara biniyor ve onları seviyor. Renkli görüntüler oluşturan öğrencilere tesislerde belediye görevlilere tarafından yemek de ikram ediliyor.Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, amaçlarının çocuklara hayvan sevgisi aşılayıp, stres atmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Çiçekli, hayvanlara karşı sevgi besleyen bir neslin geleceğe daha umutla bakabileceğini belirterek, "Edremit Belediyesi olarak hayvanlara verdiğimiz değer, vatandaşlarımız ve kamuoyu tarafından takdir ediliyor. Biz, hayvanların yaşamın bir parçası olduğunu bilerek onlara gereken önemi gösteriyoruz. Bu yüzden çocuklarımıza da bu sevginin küçük yaşlarda aşılanması için onları atlarımızla bir araya getiriyoruz. Onların küçük yaşlarda hayvan sevgisi kazanmalarına destek oluyoruz. Bu kapsamda yaptığımız etkinlik çerçevesinde ata binmelerini ve at sevgisini kazanabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI