Van'da öğrenci ve veliler için İngilizce tiyatro oyunu

Arif KARAKAŞ/VAN, () - VAN'da öğrenci ve velilere, İngilizce’nin sevdirilmesi için 'Sanat Yoluyla İngilizce Öğretimi' (English Through Art) projesi başlatıldı. Proje kapsamında, 3'ü engelli 30 öğrenci ve veliden oluşan tiyatro topluluğu tarafından İngilizce olarak 'a Travel to Fairylands' (Masallar Diyarına Yolculuk) adlı tiyatro gösterisi sahnelendi.

Edremit ilçesinde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nca veli, öğrenci ve öğretmenlere İngilizce’nin sevdirilmesi, değerlerin öğretilmesi ve çocukların tiyatroya olan ilgisinin artırılması için 2 yıl önce 'Sanat Yoluyla İngilizce Öğretimi' (English Through Art) projesi başlatıldı. Proje kapsamında, 3'ü engelli 30 veli ve öğrenciden tiyatro topluluğu oluşturuldu. Tiyatro üzerine eğitim gören topluluk üyeleri, 'a Travel to Fairylands' (Masallar Diyarına Yolculuk) adlı tiyatro gösterisini sahneledi. Van Devlet Tiyatroları Müdürlüğü Salonu'nda İngilizce olarak sahnelenen tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.

Tiyatro topluluğunu oluşturan Yunus Emre Ortaokulu'nun İngilizce öğretmeni Sibel Tartut, projeyle öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerinde ilerleme olduğunu belirtti. Tartut, "'Sanat Yoluyla İngilizce Öğretimi'nin amacı, sanatın çeşitli alanlarıyla veli, öğrenci ve öğretmenlerimize İngilizce’yi sevdirmek ve değerleri öğretmekti. Bu proje kapsamında 'Masallar Diyarına Yolculuk' adlı bir oyun hazırladık. Bu oyunumuzda özel eğitim öğrencilerimiz, işitme engelli okul personelimiz, velilerimiz ve onların çocukları rol aldı. 2 yıllık projede, yaklaşık 1 yıldır İngilizce olarak tiyatroya çalışıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. Daha önce akademik anlamda başarısız olan öğrencilerin özellikle konuşma ve dinleme becerilerinde büyük ilerleme oldu. Umarım, bu proje farklı illerde de uygulanır" diye konuştu.

'Cadı' karakterini canlandıran öğrenci Sinem Zihan, oyunun kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Oyun için hazırlandım. Bu oyun için çok heyecanlandım. İlk başlarda heyecanım yoktu, küçük bir şey olacağını sandım. Daha sonra hocamızın yardımıyla büyüdü, oyunu yukarılara taşıdık. Devlet Tiyatrosu müdiresine teşekkür ediyoruz, bize kapılarını açtı. Umarım bütün velilerimiz de oyunu beğenmiştir. 'Cadı' karakterini canlandırdım. İyi bir roldü bence; çünkü tutku olması lazım bunun için ben de bu role girdim" dedi.

