Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Annesini rehin aldı, polis ve yakınlarına tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Annesini rehin aldı, polis ve...
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...

Van'da nevruz coşkusu (3)

TATVAN'DA NEVRUZ KUTLAMASI Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından organize edilen nevruz  kutlaması yapıldı. Bitlis'in Tatvan ilçesinin Fuar alanında, valilikten alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz...

Van'da nevruz coşkusu (3)

TATVAN'DA NEVRUZ KUTLAMASI
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından organize edilen nevruz  kutlaması yapıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinin Fuar alanında, valilikten alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz kutlamasına, HDP Bitlis Milletvekilleri Mizgin Irgat, Mahmut Celadet Gaydalı, HDP il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı. Kutlamaya katılanlar arama noktalarından geçirildikten sonra alana alındı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Nevruz programında konuşan HDP'li Gaydalı, Nevruz alanında görüntü alan polislere tepki göstererek, "Alanda bulunan kameraların birçoğu polis kamerası. Bugün burada konuştuklarımızı ileride bizlerin önüne getireceklerini iyi biliyoruz" dedi.
HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat ise, Kürkçe olarak başladığı konuşmasına Türkçe devam etti. Tutuklu milletvekilleri ve belediye başkanlarının hukuksuz şekilde yargılandığını dile getiren Irgat, hukuksuzluğun ortadan kaldırılıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından nevruz ateşi yakıldı. HDP'li Milletvekilleri ve vatandaşlar yakılan nevruz ateşinin etrafında halay çekti.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314