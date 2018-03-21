Van'da nevruz coşkusu (2)

'AKP-MHP BLOĞUNA EN GÜZEL CEVAP VERİLİYOR'

Van'daki Nevruz programında konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, hiçbir gücün halkın gücü üstünde olmadığını belirterek, "Halklar yenilmezler, halklar en güzel cevabı, en güzel zamanda verirler. Bugün nevruzla birlikte Türkiye'de yaşanan faşizme, AKP-MHP bloğuna en güzel cevap veriliyor. Biz onlara diyoruz ki; faşizminize teslim olmadık, olmayacağız. Biz, bu ülkede demokrasi, eşitlik, özgürlük mücadelesini sonuna kadar devam ettireceğiz. Biz asimile edilecek, inkar edilecek, teslim alınacak bir halk değiliz. Bizim için esas olan halkların eşit, özgür birlikteliğidir. Bugün Van'ı seçimlerde alacaklarını düşünüyorlarsa, büyük bir yanılgı içindedirler. Biz Bekir Kaya'yı tekrar seçeriz. Figen Yüksekdağ'ı, Tuğba Hezer'i, Nadir Yıldırım'ı, Selahattin Demirtaş'ı, diğer milletvekillerin bizim irademiz olduğunu bütün dünyaya haykırıyoruz. Onlar bizim irademizdir. Rehin olarak tutuluyorlar. Kaybeden biz olmayacağız. Kaybeden onlar olacak. Onlar işledikleri savaş suçu sebebiyle Lahey'de yargılanacaklar. Uluslararası alanda bunun hesabını vermekten kaçınamayacaklar" dedi.

HAKKARİ'DEKİ KUTLMALAR OTOGAR MEYDANINDA YAPILDI

Hakkari'deki kutlama Sümbül Mahallesi'ndeki Otogar alanında yapıldı.Hakkari Valiliği'nin izin vermesiyle HDP ve DBP'nin düzenlediği nevruz kutlaması saat 11.00'de başlaşıp 15.00'te son buldu. Geniş güvenlik önlemi alan polis, alanı drone ile havadan da denetledi. Nevruz için gelenler, kurulan güvenlik barikatlarından geçtikten sonra alana alındı.Hakkari'deki kutlamalarda nevruz ateşini HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan yaktı. Ateşin yakılmasının ardından, nevruza yöresel kıyafetleriyle katılan Hakkarililer, söylenen Kürtçe şarkı ve müzik eşliğinde halay çekti.

HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hakkari Milletvekilleri Selma Irmak ile Abdullah Zeydan ile görevden alınan Hakkari Belediye eş Başkanları Dilek Hatipoğlu ve Nurullah Çiftçi'nin nevruzlarını kutlayarak konuşmasına başladı.

HDP'li Akdoğan, "Nevruz sadece Hakkari ve İstanbul’un kurtuluşu olmayacak. Ülkemizin her yeri için barış ve kardeşlik getirecektir. Bizler kardeşiz ve mutlaka başaracağız" dedi.

HDP'Lİ ÖCALAN, YÜKSEKOVA'DAKİ NEVRUZA KATILDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki nevruz kutlaması, Yeni Mahalle'deki şehir stadında yapıldı.

Nevruz programına, HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, DTK Delegesi Selim Sadak, HDP ve DBP'lilerin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Nevruz programına katılanlar, üst aramasından geçildikten sonra alana alındı.

Müzik eşliğinde halayların çekilmesi ve nevruz ateşinin yakılmasının ardından konuşan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Yüksekova'daki operasyonları yöneten dönemin Tümen Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin'in FETÖ'den yargılandığını belirterek, "Kürdü öldürünce kahraman, Yüksekova’yı yıkınca kahraman. Ama Meclisi yıkınca terörist. Yok böyle bir şey. Halil İbrahim Ergin ve ekibi şimdi yargılanıyor. Neden yargılanıyor ? Yüksekova’da işledikleri insanlık dışı suçlardan değil, yakıp yıktıklarından değil, sadece hükümete karşı suçlu göründükleri için yargılanıyorlar. Burada bir samimiyetsizlik söz konusudur. Sizler, bir daha bu adamları bir daha benzerlerini engellemek istiyorsanız ve bir daha bunların burada cesaret bularak gelip halkın malına canına istediği gibi hukuki sorumsuzluk hissetmeden gelip cinayetleri göz yumarsanız, vallahi de bilahi de FETÖ’den daha büyük belalar gelir başımıza musallat olur" dedi.



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