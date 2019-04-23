Van'da miniklerin kadın komutan ilgisi

VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Sugeçer Mahallesi'ne gelen Van İl Jandarma Komutanlığı'nın kadın komutanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilkokul öğrencilerini ziyaret ederek onlara oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Büyük mutluluk yaşayan minikler, kendilerini ziyaret eden kadın komutanlara sevgi gösterisinde bulundu. Minikler, ilk defa kadın komutan gördüklerini söyledi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kadın-Çocuk Kısmı Amirliği'nden Jandarma Astsubay Üstçavuş Hülya Güner ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsren Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Van'ın Özalp İlçesi'ne bağlı Sugeçer Mahallesi'nin 5 derslikli, 94 öğrencisi bulunan Sugeçer İlkokulunu ziyaret etti. Okula girer girmez öğrenciler tarafından büyük sevinçle karşılanan kadın komutanlar, öğrencilerle bol bol sarılıp onlarla sohbet etti. Okuldaki öğrencilere beraberlerinde getirdikleri oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve bayrakları dağıtan kadın komutanlara minik öğrencilerde yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

ÖĞRENCİLER BU 23 NİSAN'I HİÇ UNUTMAYACAK

Okul öğretmenlerinden Elif Pekşen, bugün öğrencilerinin hayatlarında unutamayacakları bir gün geçirdiklerini söyledi. Çocukların mutluluğunun gözlerinden okunduğunu belirten Öğretmen Pekşen, "Birçoğu ilk defa kadın asker görüyor. Belki de birçoğu ilk defa askerlerle iletişime geçiyor. Çok mutluydular. O yüzlerindeki tebessüm, o oyuncakları gördükleri o an, hediyeleri açık kabul edişleri çok masumdu ve çok mutluydular. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur aslında. Unutamayacakları biran yaşadılar ki bizim içinde öyle oldu. Çok güzel bir anı olarak kalacak çocukların hafızalarında. Eminim ki bu yılki 23 Nisan'ı hiç unutmayacaklar" diye konuştu.

İLK DEFA GÖRDÜK

Kendilerini ziyaret eden kadın komutanların ellerini bırakmak istemeyen öğrenciler, hayatlarında ilk defa kadın komutan gördüklerini söyledi. Sınıfları tek tek gezen ve öğrencilerle sohbet eden kadın komutanları öğrenciler kapıya kadar uğurladı. Öğrenciler, "Biz bugün kadın askerleri görünce çok mutlu olduk. Bize hediye getirmişler. Biz hayatımızda ilk defa kadın komutan gördük. İnşallah her zaman gelip bizi ziyaret ederler" diye konuştu.



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