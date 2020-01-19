Van'da kardan kapanan yollar açılıyor

VAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan131 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

Van ve çevresinde 2 gün önce başlayan kar yağışı, dün de aralıklarla etkisini sürdürmeye devam etti. Kar yağının durmasının ardından büyükşehir belediyesi yoğun bir çalışma başlattı. 164 araç ve 530 personelle yürütülen karla mücadele çalışmalarında Bahçesaray, Başkale, Çatak ve Gürpınar ilçelerinde kapanan 43 mahalle ve 88 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı personeller ise, kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.



