Son Dakika
Van'da kamyonetten 63 kaçak göçmen çıktı
VAN'ın İpekyolu ilçesinde, üzeri brandayla kapatılan kamyonette 63 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı. Van Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında 2 gün önce 7 kişinin öldüğü ve 64 göçmenin kurtarıldığı...
GENEL 28.12.2019, 18:58
VAN'ın İpekyolu ilçesinde, üzeri brandayla kapatılan kamyonette 63 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Van Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında 2 gün önce 7 kişinin öldüğü ve 64 göçmenin kurtarıldığı tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin sorgusunu devam ederken, bu kez Van'ın İpekyolu ilçesinde göçmen kaçakçıları tarafından yurda yasa dışı yollarla sokulan 63 yabancı uyruklu kişi kamyonette yakalandı. Üzeri brandayla kapalı kamyoneti teknik takibe alan jandarma ekipleri, aracı İpekyolu ilçesinde durdurdu. Ekipler yaptığı kontrollerde kamyonetin kasasında 63 yabancı uyruklu göçmen yakaladı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, jandarmaya götürülen Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
Van Gölü'nde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında 2 gün önce 7 kişinin öldüğü ve 64 göçmenin kurtarıldığı tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin sorgusunu devam ederken, bu kez Van'ın İpekyolu ilçesinde göçmen kaçakçıları tarafından yurda yasa dışı yollarla sokulan 63 yabancı uyruklu kişi kamyonette yakalandı. Üzeri brandayla kapalı kamyoneti teknik takibe alan jandarma ekipleri, aracı İpekyolu ilçesinde durdurdu. Ekipler yaptığı kontrollerde kamyonetin kasasında 63 yabancı uyruklu göçmen yakaladı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, jandarmaya götürülen Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
6°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 28 Aralık 2019
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:11
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Beşiktaş
|17
|30
|4. Trabzonspor
|16
|29
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Menemen Belediyespor
|16
|28
|4. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|5. Bursaspor
|17
|27
|6. Keçiörengücü
|16
|25
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Balıkesirspor
|17
|24
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|19
|39
|3. Man City
|19
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. Wolverhampton
|19
|30
|6. Tottenham
|19
|29
|7. Sheffield United
|19
|29
|8. M. United
|19
|28
|9. Crystal Palace
|19
|26
|10. Newcastle
|19
|25
|11. Arsenal
|19
|24
|12. Burnley
|19
|24
|13. Brighton
|20
|23
|14. Everton
|19
|22
|15. Southampton
|19
|21
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|18
|19
|18. Aston Villa
|19
|18
|19. Watford
|19
|13
|20. Norwich City
|19
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10