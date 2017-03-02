Van'da kadın cinayeti

VAN, () - VAN'ın Hacıbekir Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir kadın kesici ve delici aletle öldürüldü.

Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Botan Parkı'na yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan kadın cesedi ile ilgili soruşturma başlatıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürürken kadının kimliğinin henüz belirlenemediğini bildirerek şu açıklamayı yaptı;

"Ölü olarak bulunduğu bildirilen, kimliği henüz belirlenemeyen kadın cesedi ile ilgili olarak, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturmaya başlanılarak kimliği belirlenemeyen kadın cesedinin bulunduğu bölgede, aynı tarihte, olay yeri inceleme işlemlerinin yapılmasına müteakip, ölü olarak bulunan kadın cesedinin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, Maktulün cesedi üzerinde yapılan ölü muayene ve klasik otopsi işlemi sonrasında, kişinin ölümünün 'Kesici-delici alet yaralanması sonucu, göğüs ve batın organlarında doku harabiyeti, iç ve dış kanama' sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı, ceset üzerinden alınan örneklere ilişkin Adli Tıp incelemesinin devam ettiği, Bahse konu olay hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmekte olduğu, Kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur."