Van'da Kadim Aşiretler Federasyonu kuruldu

VAN ve çevresinde yaşayan 23 aşiretin temsilcisi bir araya gelerek 'Kadim Aşiretler Federasyonu'nu kurdu. Kuruluşlarını açıklayan Federasyonun Başkanı Rasim Aslan, milletin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine ve geleceğine kast eden bütün terör saldırılarını kınadıklarını söyledi.

Van ve çevresinde mensuphları bulunan Graviyan, Ezdinan, Gevdan, Alan, Jirki, Mamhuran, Şidan, Mehmet Piran, Haviştan, Halilan, Gevaş Beyleri, Görentaşlılar, Brukiler, Kürhesünniler, Milan, Özvanlı, Haniler, Bekiran, Şemsikan, Arvasiler, Menzik, Celali ve Pinayanişiler bir araya gelerek 'Kadim Aşiretler Federasyonu'nu kurdu. Bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla kuruluşlarını açıklanan federasyon, terör saldırıların da kınadı. Toplantıda konuşan Federasyon Başkanı Rasim Aslan, ülkede ve özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde aşiretlerin tarihi, kültürel, sosyal ve siyasal açıdan önemli bir gerçek olduğunu söyledi. Aşiretlerin ülkede hatırı sayılır bir güç teşkil ettiğini belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Ülkemizde yer yer büyük, yer yer küçük yüzlerce aşiret bulunmaktadır. Aşiretlerin önemine binaen bu sistem içerisinde yer almasına rağmen, bu sistemi kullanarak kendi amaçları için çıkar temin etmek amacıyla sahte ağalar türemiştir. Aşiretlerin hassasiyetinden dolayı onları yanlış yola saptırıp, birçok yanlışlıklara sebebiyet vermektedirler. Federasyonumuzun amaçlarından biri de bu oyunları bozmaktır. Federasyonumuzun asıl amacı Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere bölgedeki ve ülkemizdeki gerçek aşiretleri ortaya çıkarmak, aşiretler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır. Bu gücü bölgemiz ve ülkemizin bütünlüğü, bekası ve selameti istikametinde yönlendirmeye çalışacağız. Milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine ve geleceğimize kast eden bütün terör saldırılarını lanetliyoruz. Temennimiz ülkemizin bir an önce barış ve huzur ortamına kavuşmasıdır."

Düzenlenen toplantının ardından aşiret temsilcileriyle yemek yenildi ve ardından toplu fotoğraf çekildi.



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