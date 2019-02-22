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Van'da kaçak sigara, çay, pirinç ve bal ele geçirildi

VAN'ın Gürpınar ve Tuşba ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan araç ile bir kargo şirketine ait kamyonda gümrük kaçağı sigara, çay, pirinç, şekerleme ve bal ele geçirildi. Van...

Van'da kaçak sigara, çay, pirinç ve bal ele geçirildi
VAN'ın Gürpınar ve Tuşba ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan araç ile bir kargo şirketine ait kamyonda gümrük kaçağı sigara, çay, pirinç, şekerleme ve bal ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ile Gürpınar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Başkale karayolu üzerindeki Çavuştepe Mahallesi'nde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durudurulan araçta yapılan aramada, poşetler içerisinde 656 paket gümrük kaçağı sigara, 73 kilo çay, 90 kilo pirinç, 164 kilo şekerleme ve 4 kilo bal ele geçirildi. Öte yandan Tuşba ilçesine bağlı Pirgarip Mahallesi'nde durdurulan kargo şirketine ait kamyonda ise 3 koli içerisinde 2 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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