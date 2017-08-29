Van'da jandarmadan çocuklara kıyafet, sürücülere uyarı

Orhan AŞAN/VAN, ()-VAN Jandarma Komutanlığ, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet hediye etti, sürücüleri de şeker ve lokum ikramında bulunup, trafik kazalarına karşı da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Terör örgütleri ve kaçakçılara karşı yoğun bir mücadele yürüten Van Jandarma Komutanlığı, bayramın güzel geçmesini sağlamak için de yoğun mesai harcıyor. İşadamlarının desteğini alarak çocuklara bayramlık kıyafet giydiren jandarma ekipleri, yollarda da uygulama noktaları oluşturdu. 10 günlük Kurban Bayramı tatili için kentteki yoğunluğu da dikkate alan jandarma ekipleri, oluşturdukları uygulama noktalarında 'Frene değil, kurallara güven' sloganıyla vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını, hız yapmamalarını ve emniyet kemerlerini bağlamaları konusunda uyardı. Ekipler ayrıca vatandaşların bayramlarını kutlayarak şeker, lokum ikramında bulundu. Yetkililer, vatandaşların huzurlu, mutlu, sağlıklı bir bayram geçirerek, sevdiklerine ulaşması için çalışmaların aralıksız süreceğini söyledi.



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